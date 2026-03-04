I cantanti di Sanremo arrivano a Roma | tutti i concerti da non perdere nella Capitale

I cantanti di Sanremo 2026 arrivano a Roma per una serie di concerti che si svolgono nella capitale. Dopo la conclusione del festival, diversi artisti portano le loro esibizioni in città, invitando il pubblico a seguirli dal vivo. Gli spettacoli sono annunciati e si svolgono nei vari locali e sale concerti di Roma, offrendo l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani presentati alla manifestazione.

Sanremo è finito, ma la musica continua: molti cantanti del Festival arrivano in concerto a Roma nei prossimi mesi tra teatri, club e palazzetti. Solo da pochi giorni si è chiuso il sipario sul Festival di Sanremo 2026, ma per molti dei protagonisti della kermesse musicale l’avventura continua sui palchi italiani con i loro concerti. Dopo l’esperienza all’Ariston, numerosi artisti sono pronti a portare la loro musica in tour e Roma sarà una delle tappe più importanti. Nei prossimi mesi teatri, club e palazzetti della Capitale ospiteranno diversi cantanti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival: andiamo a scoprire quali. Concluso il Festival di Sanremo 2026, i cantanti della kermesse sono pronti ad arrivare sui palchi di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

I cantanti di Sanremo arrivano a Roma: tutti i concerti in programmaSi è ufficialmente chiuso il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo, ma la musica non è ancora finita.

