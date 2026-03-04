I 10 anni dell’ASviS | quando una idea folle diventa un’Alleanza

L’ASviS compie dieci anni, un decennio durante il quale è nata come un’idea considerata ambiziosa e poco convenzionale, ma che nel tempo si è trasformata in un’alleanza tra diverse organizzazioni e istituzioni italiane. La Redazione del sito dell’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostiene questa nascita e crescita, documentando i passi fatti e le sfide affrontate lungo il percorso.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. TESTO di Flavia Belladonna della Redazione del sito ASviS, Allenza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 5 febbraio 2026 E’ a un’intuizione visionaria di Enrico Giovannini che si deve la nascita di un’Alleanza che ha unito istituzioni, società civile e mondo della ricerca attorno all’Agenda 2030 dell’Onu, per portare la sostenibilità al centro del futuro del Paese. Vi raccontiamo come. “Ho avuto un’idea folle. E se tanti... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Il 3 febbraio l’ASviS compie 10 anni. Giovannini: “così costruiamo lo sviluppo sostenibile del Paese” L’alleanza tra Comune e Lunense. Il lago dell’ex cava diventa risorsaRealizzare un’area di raccolta delle acque delle piene del torrente San Lazzaro per mitigare il rischio idraulico. Una selezione di notizie su I 10 anni dell'ASviS quando una idea.... Discussioni sull' argomento COLTIVARE IL FUTURO: SI RINNOVA L’ALLEANZA PER CIBO, AMBIENTE E COMUNITA' - IL 27 FEBBRAIO LA FIRMA DEL NUOVO PROTOCOLLO CON L’INGRESSO DI TRE NUOVI COMUNI; 200mila giovani in fuga dalla Sicilia negli ultimi 10 anni, nasce Alleanza per restare; NATO: i condor possono aspettare; Plastica monouso, città e paesi italiani insieme per difendere il mare. Approvata delibera per l'alleanza tra i comuni di Rapallo e Portofino x.com NanoTV. . #Napoli- Blitz anticamorra contro Mazzarella e Alleanza Secondigliano: 71 misure cautelari a Napoli Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV facebook