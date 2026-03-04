Il Comune ha annunciato l'inizio di un progetto dedicato agli hub urbani, con l’obiettivo di rilanciare il commercio e riqualificare alcune zone della città. L’intervento coinvolge diverse aree strategiche e mira a trasformare gli spazi pubblici in punti di aggregazione e attività commerciali. La sfida, annunciata ufficialmente, prevede l’avvio di iniziative concrete per migliorare l’aspetto e la funzionalità di questi quartieri.

Il Comune punta sugli hub urbani per rilanciare il commercio e riqualificare alcune aree strategiche della città. L’amministrazione sta candidando tre zone – Isola dei Platani, via Ovidio e la parte a monte di viale Ennio – al bando regionale in scadenza il 31 marzo. "Non dobbiamo essere solo candidati ma anche avvalorati come hub urbani – spiega l’assessora Milena Casali – perché solo in quel caso potremmo ridisegnare luoghi importanti della città". Sarà la Regione a stabilire se le aree proposte potranno ottenere il riconoscimento. In caso di esito positivo, il Comune dovrà presentare progetti concreti per accedere ai contributi economici destinati a investimenti, eventi e iniziative condivise con i commercianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hub urbani, parte la sfida: "Trasformiamo la città"

