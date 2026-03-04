' Hu' è il sesto cognome più diffuso a Firenze tra le nuove nate spopola ' Sofia'

A Firenze, il sesto cognome più comune è Hu, mentre tra le nuove nate il nome più scelto è Sofia. Per quanto riguarda i maschi, il nome più diffuso è Andrea, con 5.118 residenti al 31 dicembre 2025. Questi sono i dati ufficiali relativi alla distribuzione dei cognomi e dei nomi tra la popolazione della città.

Il nome maschile più diffuso a Firenze è Andrea: si chiamano così 5.118 residenti alla data del 31 dicembre 2025. Seguono Marco con 4.686 residenti, Alessandro con 4.668, Francesco con 4.514 e Lorenzo con 4.185, il primo dei nomi che “tradizionalmente sono individuati come tipici di Firenze”. Tra le femmine il nome più diffuso è Francesca, che conta 3.455 ricorrenze. Seguono Laura con 3.035 e Anna sotto quota 3.000, 2.977. Continua a scendere Maria (2.611), che fino al 2016 era il nome femminile più frequente, ora in quinta posizione, superata anche da Giulia (2.665). I dati, diffusi dall'amministrazione, emergono dal focus demografico del Bollettino di statistica di febbraio 2026 del Comune di Firenze Per quanto riguarda i cognomi, il più frequente è Rossi seguito da Bianchi, da Innocenti, Gori e Conti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

