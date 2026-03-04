Holm Juve cosa filtra sulla permanenza a Torino del difensore Tutte le news dalla Continassa

4 mar 2026

Secondo le ultime indiscrezioni, Holm rimarrà a Torino anche nella prossima stagione. La società e il difensore sono in attesa di sviluppi ufficiali, ma al momento non ci sono segnali di una possibile partenza. La decisione finale dovrebbe essere comunicata a breve, mentre i dirigenti continuano a monitorare la situazione. Le trattative tra le parti sono ancora in corso.

Vicario alla Juve, l’estremo difensore del Tottenham è in pole position per difendere la porta bianconera l’anno prossimo. Le ultimissime Malen Juve, spunta il nome del centravanti olandese per l’attacco bianconero in estate. La trattativa può aprirsi in questo caso Calciomercato Juventus, ecco chi potrebbe lasciare Torino al termine della stagione. I nomi e tutti i dettagli Kolo Muani Juventus, l’obiettivo del centravanti francese e della società torinese è uno solo. Le ultime novità Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kalulu infortunato dopo Juve Galatasaray? Le condizioni del difensore francese dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra dalla ContinassaOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Discussioni sull' argomento Kalulu infortunato dopo Juve Galatasaray? Le condizioni del difensore francese dopo l’allenamento odierno Cosa filtra dalla Continassa; Rinnovo McKennie Juve ora è anche ufficiale | il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli sul prolungamento.

holm juve holm juve cosa filtraPagina 2 | Joao Mario, lo scenario ora può cambiare: Juve e Bologna, dipende da... Holm!Il portoghese si è sbloccato con i rossoblù trovando anche la sua prima rete: cosa succede tra i due club in ottica mercato ... tuttosport.com

Juventus, quando torna Holm dall’infortunio: ecco la dataArrivano nuovi aggiornamenti in merito all'infortunio di Holm e ai possibili tempi di recupero. Il terzino svedese, fermo ai ... fantamaster.it

