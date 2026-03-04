highguard chiude dopo 45 giorni

Dopo soli 45 giorni dall'uscita, lo sparatutto raid competitivo Highguard chiude i server e termina la sua disponibilità. Il gioco, che aveva attirato l’attenzione dei giocatori con il suo stile e le sue meccaniche, non continuerà ad essere accessibile. Gli utenti potranno smettere di giocare immediatamente, poiché il titolo viene rimosso dal mercato e dai servizi online.

Lo sparatutto raid competitivo Highguard si prepara a dire addio ai giocatori appena poche settimane dopo il suo debutto. Lo sviluppatore Wildlight Entertainment ha infatti annunciato che il servizio del gioco terminerà ufficialmente il 12 marzo, con lo spegnimento definitivo dei server. Il titolo free-to-play era stato lanciato il 26 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam, ma non è riuscito a mantenere una base di utenti sufficiente per sostenere il progetto nel lungo periodo. In un messaggio pubblicato dallo studio, il team ha spiegato che, nonostante l’interesse iniziale e l’impegno degli sviluppatori, non è stato possibile raggiungere una comunità abbastanza ampia da garantire il futuro del gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

I numeri di Highguard sono crollati su Steam appena due giorni dopo il lancioHighguard non sembra destinato a entrare nella lista dei debutti più riusciti nel panorama dei multiplayer free-to-play.

