Harvard contro i Comuni di Firenze e Fiesole ma il tribunale gli dà torto | quel sentiero nel bosco si può fare

L’università di Harvard ha affrontato i Comuni di Firenze e Fiesole in una causa riguardante l’uso di un sentiero nel bosco dell’area del Mensola. Dopo anni di procedimento, il tribunale ha deciso che il percorso può essere praticato senza restrizioni. La sentenza conferma quindi la possibilità di utilizzare quel sentiero storico, che era stato oggetto di contestazioni tra le parti.

Firenze, 4 marzo 2026 – L'Harvard University contro i Comuni di Firenze e Fiesole. È la battaglia legale che si protrae da anni, con al centro la riqualificazione di uno dei sentieri storici nell'area del Mensola. Per la Fondazione President and Fellows of Harvard College, proprietaria della villa 'I Tatti' e dei terreni agricoli circostanti (attraversati dalla via vicinale della Mensola), l'intervento che prevede di "restituire alla collettività la fruizione di tratti di vecchie strade mediante la riapertura di percorsi non percorribili da tempo" oggi in stato di abbandono, lederebbe "l'interesse del centro studi per il Rinascimento italiano" perché intaccherebbe la tranquillità e il silenzio circostante la struttura, dove vengono ospitati giovani ricercatori provenienti da diversi Stati esteri.