Hanno messo a rischio vite americane | furia Usa contro Sanchez e la Spagna L' Ue scende in campo

Gli Stati Uniti hanno accusato la Spagna di mettere a rischio vite americane, scatenando una forte reazione diplomatica. Il segretario al Tesoro statunitense ha commentato la situazione in un'intervista, mentre il presidente spagnolo ha risposto alle critiche del precedente intervento di Trump, che aveva minacciato ritorsioni commerciali. L’Unione Europea si è comunque schierata nel conflitto, intervenendo sulla questione.

Nuovo scontro tra Washington e Madrid: il Segretario al Tesoro Bessent accusa il governo spagnolo di essere un "free rider" della Nato. Von der Leyen telefona al premier spagnolo. Per la vicepresidente della commissione europea l'embargo su un singolo Paese è impossibile da attuare Nuovo capitolo dello scontro diplomatico tra Stati Uniti e Spagna. Dopo l'affondo di Trump (che ha minacciato ritorsioni commerciali) e la replica del premier spagnolo Sanchez a parlare, intervistato dalla Cnbc, è il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. Che come aveva già fatto Trump non le manda troppo a dire. Alla domanda se sia davvero... 🔗 Leggi su Today.it

Sanchez a Trump: "La Spagna non sarà complice, non si può giocare roulette russa con vite di milioni persone""Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e che è anche contrario ai nostri valori e interessi, semplicemente per paura delle...

Leggi anche: Sánchez contro Trump, scontro totale Spagna-Usa: «No alla guerra, ricordi come andò in Iraq?». E il silenzio di Merz ora è un caso – I video

