Il 30 maggio è previsto il match tra Haney e Romero, un evento che coinvolge due dei nomi più noti nella categoria dei welter. La pubblica discussione ha portato alla luce una fase decisionale riguardante una possibile sfida di unificazione tra i due atleti. La data e le modalità dell’incontro sono state ufficializzate, portando attenzione sulla prossima sfida.

Una dinamica pubblica definisce la fase decisionale di una potenziale sfida di unificazione tra due nomi di rilievo nei welter. L’ipotesi di incontro, indicata per il 30 maggio e con una sede plausibile al Barclays Center di Brooklyn, segna una tappa rilevante nelle trattative tra Devin Haney e Rolando Romero, con i promotori chiamati a sciogliere gli ultimi dettagli. È stata comunicata una telefonata tra Bill Haney e Louie DeCuba, promoter di Romero, in cui è emersa la volontà di restare nel calendario proposto. La decisione finale passa ora nelle mani della controparte, lasciando intendere che la proposta sia già sul tavolo. La data indicata come possibile è 30 maggio, con un possibile contesto al Barclays Center di Brooklyn, offrendo una cornice in linea con grandi eventi della categoria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Haney-Romero: il 30 maggio è la del match

Haney conferma i colloqui con Romero per un match a 147 libbreUna trattativa di unificazione tra Devin Haney e Rolando Romero potrebbe ridefinire l’ordine delle sfide nel peso welter.

