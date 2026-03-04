Hamilton | Vent’anni incredibili ma ho ancora fame

Un pilota di Formula 1 celebra vent’anni di carriera, raccontando di aver vissuto avventure incredibili in due decenni di gare. Ha iniziato con un sogno e ora guarda al passato con soddisfazione, mantenendo viva la voglia di vincere e migliorarsi. Nonostante il tempo trascorso, il suo desiderio di successo rimane forte e inalterato.

Il commento della Ferrari: “Che viaggio incredibile! E non è ancora finita” “Venti stagioni da pilota di F1. È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che, secondo loro, non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e io non ho mai smesso di inseguirlo. Un sogno deve essere accompagnato dall’azione e, soprattutto, dalla convinzione. Una convinzione che non si rompe, a prescindere da ciò che ti viene sbattuto in faccia o da ciò che affronti. Ci saranno sempre persone che dubitano di te, persone che cercano di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

