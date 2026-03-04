Habitat in scena - Così la rassegna Corpi in ascolto Musei del Valdarno

Venerdì 6 marzo alle 21:15 si svolge l’ultimo evento della rassegna Corpi in ascolto presso il Museo Il Cassero per la Scultura a Montevarchi. L’iniziativa, curata da Diesis Teatrango, porta lo spettacolo negli spazi espositivi dei musei del Sistema Museale del Valdarno. La rassegna propone rappresentazioni teatrali che coinvolgono il pubblico all’interno di ambienti dedicati all’arte e alla cultura.

Habitat Museo Il Cassero per la Scultura – Montevarchi (AR)Venerdì 6 marzo, ore 21:15 – Rassegna Corpi in ascoltoProsegue Corpi in ascolto, la rassegna teatrale curata da Diesis Teatrango all’interno dei musei del Sistema Museale del Valdarno, trasformando gli spazi espositivi in luoghi di relazione viva tra opere, corpi e voci. Dopo i primi appuntamenti, la rassegna continua con Habitat, in scena venerdì 6 marzo alle ore 21:15 al Museo Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento di Montevarchi.Produzione Diesis Teatrango, Habitat è un progetto scenico e drammaturgico di Piero Cherici e Filippo Mugnai, con Andrea Dionisi (danzatore), Alessandro Persichella (attore), Linda Fuccini (attrice). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

