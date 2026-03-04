Stasera su Sky Cinema e NOW vengono trasmessi diversi film tra cui Gold, Lo squalo e The Bourne Legacy. La programmazione include un survival nel deserto, un classico di Spielberg e un film di azione spionistica. La prima serata si apre alle 21 con Gold su SKY CINEMA UNO HD. La selezione cinematografica copre generi diversi e offre intrattenimento vario per gli spettatori.

Sky Cinema e NOW propongono film stasera in TV con Gold, Lo squalo e The Bourne Legacy tra survival nel deserto, cult di Spielberg e azione spionistica ad alta tensione Su Sky Cinema e NOW la prima serata si accende con Gold (SKY CINEMA UNO HD ore 21.15canale 301), survival teso e polveroso che mette Zac Efron al centro di una sfida estrema nel deserto australiano. Quando due uomini si imbattono nella più grande pepita d’oro mai scoperta, l’euforia lascia subito spazio alla paranoia: il caldo soffocante, l’isolamento e il sospetto trasformano l’attesa in un incubo psicologico. È un film asciutto, quasi claustrofobico nonostante gli spazi aperti, che punta tutto sulla tensione e sulla trasformazione fisica e mentale del protagonista. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Gold, Mercoledi 4 Marzo 2026

