Guerriglia al Pilastro | ora si smantella il presidio degli attivisti

Dopo le violenze di ieri sera al Pilastro, le autorità hanno deciso di smantellare il presidio degli attivisti presenti nella zona. Questa mattina, sono iniziati i lavori per rimuovere le strutture e allontanare le persone coinvolte. La situazione si è sbloccata con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno presidiato il quartiere durante le operazioni. Nessun dettaglio sulle eventuali denunce o arresti.

Bologna, 4 marzo 2026 – Dopo le ennesime violenze di ieri sera al Pilastro, con un gruppo di una ventina di ragazzini che fino a mezzanotte ha messo in atto una guerriglia per le strade del quartiere, bersagliando i poliziotti in presidio con bottiglie, assi di legno e fuochi d'artificio sparati ad altezza uomo, questa mattina la Questura ha deciso di smantellare il presidio degli attivisti di MuBasta, allestito al fianco del cantiere del Museo dei Bambini. Presidio fuori dal tribunale Gli attivisti hanno chiamato sui loro canali social alla mobilitazione. Intanto per le 10 fuori dal tribunale è previsto un presidio di sostegno ai tre arrestati negli scontri di lunedì.