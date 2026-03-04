In un contesto segnato da guerre e instabilità, la formazione nella Difesa sta evolvendo per rispondere alle nuove sfide. Si lavora su competenze specifiche che permettono di gestire e valorizzare risorse strategiche, garantendo una preparazione più articolata. Questo processo coinvolge diversi settori e mira a rafforzare le capacità operative e di gestione del personale. L’attenzione si concentra sulla creazione di figure professionali più specializzate e adattabili.

Più formazione, più sicurezza. La sfida che le Forze Armate sono chiamate ad affrontare, come ha chiarito Guido Crosetto, presuppone un nuovo approccio, in primo luogo mentale. Il quadro può cambiare in maniera repentina, come a esempio è accaduto negli ultimi giorni con l’attacco di Usa e Israele all’Iran. Occorre farsi trovare preparati, e occorre farlo nel minor tempo possibile. «Dopo decenni di relativa stabilità - ha sottolineato il ministro della Difesa - la “semplice” gestione delle crisi non è più sufficiente: dobbiamo essere in grado di affrontare, in caso di necessità, anche un conflitto prolungato, ad alta intensità, contro possibili nemiciavversari in possesso di capacità simili alle nostre». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Guerre e instabilità, ecco come cambia la formazione nella Difesa

Leggi anche: La nuova instabilità delle relazioni internazionali cambia le mappe dell’energia

Difesa, la Nato adotta una nuova struttura di comando: alla base di Napoli arriva un italiano. Ecco cosa cambiaUn riassetto dei comandi, delle responsabilità nella “stanza dei bottoni”, che va nella direzione di un sempre maggior coinvolgimento degli europei...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guerre e instabilità ecco come cambia....

Temi più discussi: Iran-Usa, ecco la guerra post-umana: droni e attacchi cyber; Guerra mondiale, quali sono i Paesi più sicuri? Ecco la classifica (e due sono in Europa); Annullato il pellegrinaggio in Terra Santa. Oggi messe per la pace; Pakistan e Afghanistan sono in guerra. Ecco la storia completa dietro lo scontro.

Guerra in Iran: il petrolio vola, l’oro va a picco e poi risorge: «Quotazioni record e valore dell'usato triplicato» – ecco che cosa sta succedendoCagliari «Alle ore 13 del 4 marzo l’oro puro vale 143, 42 euro al grammo. E anche se le quotazioni oscillano di minuto in minuto» – fanno sapere Matteo Mantovani e Marco Tanda, amministratori di Banco ... lanuovasardegna.it

Iran-Usa, ecco la guerra post-umana: droni e attacchi cyberL’operazione Ruggito del Leone e la risposta iraniana con missili e droni verso Paesi del Golfo; attacchi cyber da Usa-Israele contro Iran e replica in preparazioni. Elementi mostrano la guerra post ... agendadigitale.eu

«Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi imprevisti, pertanto dobbiamo imparare alla storia. E non possiamo giocare alla roulette russa con il destino di mi facebook

"Le guerre sono inutili e distruttive. Servono solo ai potenti per esibire una forza vana e, soprattutto, per perseguire i propri sporchi interessi." x.com