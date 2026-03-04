Guerra Iran Mattarella ha convocato Giorgia Meloni

Il presidente della Repubblica ha incontrato oggi la premier nel suo ufficio al Quirinale. L'incontro è stato riservato e si è concentrato sulla situazione internazionale riguardante l’Iran. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui temi trattati o sui risultati dell’incontro. La conversazione si è svolta in un clima di massima discrezione, senza ulteriori dettagli pubblici.

Colloquio riservatoal Palazzo del Quirinale, dove il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha incontrato la premier Giorgia Meloni. Un faccia a faccia fitto, dedicato ai fronti più caldi dello scenario globale. Sul tavolo, le tensioni internazionali e il posizionamento dell’Italia nei delicati equilibri diplomatici. Un passaggio che conferma l’attenzione del Colle sugli sviluppi della geopolitica. Poche ore prima, il Presidente aveva avuto un confronto con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Al centro della discussione, le strategie di difesa e il ruolo delle Forze armate nei teatri esteri. Un dialogo tecnico e politico insieme, utile a delineare un quadro aggiornato delle criticità. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Guerra all'Iran, la sinistra condanna l'attacco, mentre Valeria Mancinelli si chiede dove sia Giorgia MeloniANCONA – L’attacco portato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran ha suscitato l’indignazione della sinistra locale.

Giorgia Meloni: "La guerra in Iran mi preoccupa, mai abbassare la guardia"La guerra in Medio Oriente "mi preoccupa" e "sarebbe stupido pensare che quello che accade non ci coinvolge": la premier Giorgia Meloni lo ha detto...

Mattarella: 'Guerra vicino a noi, c'è chi pensa solo ai suoi interessi'Nella vita internazionale due mondi, due scuole di pensiero si scontrano: quello di chi impone la sua forza e pensa solo ai suoi interessi e quello di chi invece privilegia la cooperazione ... ansa.it

La guerra entra nel Mediterraneo. Missile iraniano verso la Turchia abbattuto dalla Nato. Iraq, esplosioni a ErbilUn attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. L'agenzia ... leggo.it

La guerra in Iran fa salire i prezzi dell’energia. Per le bollette del gas l’Italia non ha di che preoccuparsi perché ne ha già messo da parte parecchio, ha detto oggi il ministro delle Imprese Urso Su quelle dell’elettricità, invece, arriveranno dei rincari: https://fanp facebook

La guerra in Iran e gli effetti sulla impennata dei prezzi dell’energia sono stati i temi di una telefonata con il mio collega Segretario di Stato Usa @SecRubio. Gli ho espresso la preoccupazione del Governo italiano per il fatto che l’Iran stia allargando il conflitto i x.com