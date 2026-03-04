Guerra Iran il governo dice che le bollette saliranno | No nuovi aiuti c'è già il decreto Energia

La guerra in Iran fa salire i prezzi dell'energia. Per le bollette del gas l'Italia non ha di che preoccuparsi perché ne ha già messo da parte parecchio, ha detto oggi il ministro delle Imprese Urso. Su quelle dell'elettricità, invece, arriveranno dei rincari "con effetti su imprese e famiglie": su questo, dopo il recente decreto Energia, il governo non avrebbe in programma altri aiuti.