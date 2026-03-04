Guerra Iran entro una settimana Paesi Golfo senza ‘rete antimissile’ | lo scenario

Entro una settimana, i paesi del Golfo potrebbero trovarsi senza una rete antimissile funzionante, secondo fonti ufficiali. L'Iran continua a lanciare quotidianamente missili contro Israele e le nazioni vicine, mentre gli Stati Uniti si occupano di proteggere l'intera area. La situazione militare rimane tesa e le difese attuali sono sotto pressione.

Quante ore bisogna dormire? La ‘formula’ giusta per proteggersi dal rischio diabete Iran, drone Shahed ha già cambiato la guerra. L’Ucraina insegna la difesa, la lezione ai Paesi del Golfo Quante ore bisogna dormire? La ‘formula’ giusta per proteggersi dal rischio diabete Iran, drone Shahed ha già cambiato la guerra. L’Ucraina insegna la difesa, la lezione ai Paesi del Golfo Iran, media: “Figlio Khamenei scelto come suo successore”. Consolato Usa a Dubai colpito da un drone . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Il Wsj: entro una settimana i Paesi del Golfo non avranno più intercettori americani. Trump: non è veroRoma, 3 marzo 2026 – A pochi giorni dall’inizio della guerra si comincia già a guardare alle scorte rimaste. Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoHanno tentato di tutto per convincere gli Stati Uniti a non intervenire contro l’Iran e per evitare di essere trascinati in guerra. La guerra in Iran scatena la Terza Guerra Mondiale: Xueqin prevede il crollo degli USA Contenuti e approfondimenti su Guerra Iran Temi più discussi: Iran fa piovere missili, il muro di Trump cede? Lo scenario e il ruolo dell'Italia; Tre scenari per capire cosa succede ora tra Usa e Iran; Colpita l'assemblea mentre eleggeva la nuova Guida. Trump: 'L'Iran non ha più Marina, Aviazione e difese aeree'; Guerra Usa-Iran, la diretta | Trump: distrutte le capacità militari dell’Iran. Guerra Iran, entro una settimana Paesi Golfo senza 'rete antimissile': lo scenarioMissili e droni iraniani mettono sotto pressione le difese del Golfo: scorte di intercettori Patriot e Thaad in rapido esaurimento. L’Italia valuta l’invio del Samp-T ... adnkronos.com Guerra Usa-Iran, Media: figlio di Khamenei eletto Guida Suprema. Dubai, a fuoco consolato americano: ipotesi drone iranianoGuerra Usa Iran. Medio Oriente in fiamme nel terzo giorno di conflitto che continua pericolosamente ad allargarsi. «Li stiamo massacrando ci abbiamo messo un'ora a eliminare ... ilmattino.it #Iran, la svolta: c'è la nuova Guida Suprema. Nel frattempo continuano gli attacchi e i droni arrivano a #Dubai e nella sede Cia di Riyadh: le ultime notizie sulla guerra in diretta. Leggi su QdS.it https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-3- - facebook.com facebook Quarto giorno di guerra. #Iran ancora sotto attacco dei raid congiunti di #StatiUniti e #Israele. E oggi i funerali delle bambine uccise in una scuola. #Tg1 Andrea Luchetta x.com