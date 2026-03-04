Guerra in Medio Oriente dubbi sul futuro iraniano | Trump lavora all’opzione curda

In merito alla situazione in Medio Oriente, Donald Trump sta valutando l’opzione curda come possibile strategia. Restano ancora poco chiari gli obiettivi specifici del presidente americano riguardo all’Iran, anche se domenica ha dichiarato di essere disposto a dialogare con l’attuale leadership iraniana. La questione coinvolge diverse aree di influenza e ha ripercussioni sulla stabilità della regione.

Restano per il momento incerti gli obiettivi di Donald Trump in Iran. Domenica, il presidente americano si era detto disposto a “parlare” con l’attuale leadership iraniana. Una posizione che ha tuttavia cambiato martedì, quando, su Truth, ha affermato che è “troppo tardi” per tenere un dialogo. Alcune ore dopo, incontrando Friedrich Merz alla Casa Bianca, il presidente americano ha specificato che le persone a cui aveva pensato per guidare l’Iran nel post Khamenei sono ormai morte. “La maggior parte delle persone che avevo in mente per la leadership sono morte”, ha dichiarato. A questo si aggiunga il fatto che, negli ultimi giorni, l’inquilino della Casa Bianca ha aperto all’ipotesi di truppe sul territorio iraniano. 🔗 Leggi su Panorama.it

Negoziati fermi sul nucleare, Trump valuta l’opzione militare e il Medio Oriente trattiene il fiatoIl quadro geopolitico attuale sta vivendo una fase di estrema criticità a causa dell’escalation delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran.

