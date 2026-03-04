Mercoledì 4 marzo segna il quinto giorno di conflitto in Medio Oriente, con attacchi su Teheran e l'avanzata delle forze israeliane in Libano. I Pasdaran dichiarano di avere il controllo totale dello Stretto di Hormuz, mentre l'IDF prosegue l'operazione terrestre nel territorio libanese. La situazione si sviluppa con azioni militari che coinvolgono direttamente le principali parti della regione.

Mercoledì 4 marzo, quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato dagli Usa e da Israele sull'Iran. Cresce il rischio escalation con l'allargamento del conflitto nei paesi del Golfo. Intanto ieri sera, il presidente della Repubblica francese ha annunciato l'invio della portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo. Idf: "Colpiti obiettivi a Teheran, anche quartier generale Basij" Israele ha colpito decine di obiettivi militari a Teheran: lo ha annunciato il portavoce in lingua araba dell’Idf, Avichay Adraee. Gli attacchi hanno preso di mira «il quartier generale dei Basij, la forza paramilitare legata ai Pasdaran iraniani, oltre a piattaforme di lancio missilistiche e sistemi di difesa». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Medio Oriente, attacchi su Teheran. Idf avanza via terra in Libano. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz"

Guerra in Medio Oriente. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz". Attacchi israeliani in Libano: almeno 11 mortiMercoledì 4 marzo, quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato dagli Usa e da Israele sull'Iran.

Leggi anche: Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». L'Idf: nuova ondata di attacchi massicci su Teheran. I pasdaran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz»

Medio Oriente, Netanyahu prende posizione su Iran. Gaza allo stremo

Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Iran, Libano, Kuwait, Emirati, Israele: la guerra coinvolge tutto il Medio Oriente; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza; Vista dall’alto | Guerra in Medio Oriente, cosa mostrano mappe e immagini satellitari; Conflitto in Medio Oriente, gli Stati Europei si espongono a metà.

Dalla tempesta militare in Medio Oriente al rischio di guerra commerciale permanente. Come negli anni TrentaNuovi dazi, blocchi alle esportazioni, embarghi: la guerra in Iran può scatenare misure d’emergenza. Con rapporti commerciali regolati più dalla forza economica che dalla cooperazione e un rafforzamen ... msn.com

Che effetti avrà la guerra in Medio Oriente sull’Europa e sulla ricarica delle auto elettriche?Magazine Quotazioni Usato La nuova crisi del Medio Oriente ha alzato l’attenzione sul petrolio. Tuttavia, è l’intero mercato energetico a subire gli effetti negativi dell’escalation militare nell’area ... quattroruote.it

Crisi in #Medioriente, governo italiano impegnato sulla sicurezza energetica, e c'è l'ipotesi di fornire aiuti ai Paesi del golfo che lo hanno richiesto facebook

Gas e conflitto in Medio Oriente, il governo valuta nuovi interventi x.com