Guerra in Iran Trump | Potrei aver forzato io Israele a intervenire – Il video

In un video diffuso oggi, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver forse spinto Israele a intervenire in Iran. Ha anche affermato di aver avuto negoziati con alcuni responsabili e di aver pensato che avrebbero potuto agire per primi. La dichiarazione si concentra su un possibile ruolo personale nel processo decisionale riguardante la regione.

(Agenzia Vista) Washington, 03 marzo 2026 "Potrei essere stato io a forzare la loro mano. Vedete, avevamo dei negoziati in corso con questi lunatici e la mia opinione era che avrebbero attaccato per primi. Avrebbero attaccato se non l'avessimo fatto noi, sentivo fortemente che avrebbero attaccato per primi, Abbiamo grandi negoziatori, grandi persone, persone che fanno questo con molto successo e lo hanno fatto per tutta la vita con grande successo. E in base a come stavano andando i negoziati, penso che avrebbero attaccato per primi e non volevo che accadesse. Quindi, semmai, potrei aver forzato la mano di Israele, ma Israele era pronta, noi eravamo pronti", così Donald Trump durante l'incontro col cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

