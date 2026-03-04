In Italia, circolano voci sulla possibile reintroduzione della leva militare a causa della crisi in Iran. I Comuni hanno pubblicato diverse liste, alimentando il dibattito tra i cittadini. La discussione si concentra sulla presenza di nomi e sulla possibilità di un ritorno obbligatorio al servizio militare. La questione ha suscitato attenzione e timore tra la popolazione.

In un clima di crescente tensione internazionale, segnato dall’apertura di un nuovo e preoccupante fronte di conflitto in Iran, tra l’opinione pubblica italiana si è diffusa un’ondata di apprensione. A innescare il timore è stata la recente pubblicazione, da parte di numerosi Comuni, delle liste di leva relative ai nati nel 2009. Questo atto amministrativo ha spinto molti cittadini a domandarsi se l’Italia stia preparando un ritorno al reclutamento obbligatorio e se i giovani diciassettenni possano essere chiamati a combattere. Tuttavia, l’analisi della normativa vigente smentisce categoricamente l’ipotesi di un arruolamento imminente o forzato, riportando la questione nell’alveo della prassi burocratica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, torna la leva? La verità sulle liste pubblicate dai Comuni

No, gli italiani non saranno chiamati a combattere in Iran: cosa sono le liste di leva pubblicate dai ComuniLa pubblicazione da parte dei Comuni delle liste di leva dei nati nel 2009 ha riacceso la preoccupazione di alcuni su una possibile chiamata alle...

Leva militare e guerra, chi c’è nelle liste dei nomi dei Comuni italianiIn Italia il servizio militare obbligatorio non esiste più dal 2005, ma ogni anno vengono comunque aggiornate le liste di leva.

Legge marziale in Iran: assaltato il quartier generale dei Pasdaran

Tutti gli aggiornamenti su Guerra in Iran torna la leva La verità....

Temi più discussi: Israele-Usa-Iran, se torna in scena Sigonella…; Perché la guerra all’Iran rafforza il dollaro; Aria di guerra in Iran, gli Stati Uniti invitano i propri cittadini a lasciare Israele; La guerra senza voto, Capitol Hill si spacca e torna l’ombra dei poteri di guerra di Trump.

Guerra in Iran, la profezia dimenticata di Baba Vanga che preoccupa oggiSecondo i suoi seguaci, la veggente bulgare avrebbe previsto cosa sarebbe successo quest'anno in tutto il mondo ... corrieredellosport.it

Terza Guerra Mondiale, la profezia di Baba Vanga torna a far paura: cosa potrebbe accadere tra Iran, Israele e USAIl rinnovato interesse arriva mentre il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza una soluzione definitiva e mentre in Medio Oriente si registrano nuovi episodi di instabilità geopolitica. In un ... supereva.it

"Siamo solo al quarto giorno di questa guerra e i risultati sono stati incredibili. Storici, davvero. Solo gli Stati Uniti d'America potevano guidare tutto questo, solo noi". Così ha detto il Segretario americano alla Guerra, Pete Hegseth, in un punto stampa. "Gli irani facebook

Il mercato si interroga sulla durata della guerra in Medio Oriente e inizia a recuperare terreno prezzando uno scenario breve e puntando sui possibili canali diplomatici. In discesa il prezzo del petrolio e del gas dopo il rally. #Finanza #Borse #mercati x.com