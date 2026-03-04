Guerra in Iran la profezia di Baba Vanga

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono aumentate negli ultimi giorni, suscitando preoccupazione a livello internazionale. La situazione ha riacceso l’attenzione sulle profezie attribuite a Baba Vanga, una mistica bulgara scomparsa nel 1996, che alcuni collegano agli eventi attuali. La stampa internazionale segue con attenzione le novità, evidenziando la diffusione di queste predizioni tra il pubblico.

L'aumento delle tensioni tra Iran e Stati Uniti e il clima di instabilità internazionale delle ultime settimane hanno riportato al centro del dibattito pubblico le profezie attribuite a Baba Vanga, mistica bulgara scomparsa nel 1996. Sui social e in diversi forum online tornano a circolare riferimenti a presunte visioni legate al 2026, indicato da alcune ricostruzioni come un anno "cruciale" per equilibri geopolitici, crisi globali e possibili svolte inattese. Il nome di Baba Vanga riappare con regolarità nei periodi di incertezza, soprattutto quando gli eventi internazionali alimentano timori di escalation.

