Guerra in Iran la paura del governo dopo l’escalation | le ripercussioni in Italia

Dopo l’offensiva congiunta di Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran tra fine febbraio e inizio marzo 2026, il governo iraniano manifesta preoccupazione per le conseguenze del conflitto. La escalation ha portato a tensioni crescenti nella regione, con possibili ripercussioni anche in Italia. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità internazionali.

La tensione nel Medio Oriente è esplosa in un vero e proprio conflitto militare dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'offensiva congiunta contro obiettivi strategici in Iran tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo 2026. L'operazione, definita da Washington e Tel Aviv come un'azione per contrastare il programma nucleare iraniano, ha portato alla morte del leader supremo iraniano e di alte cariche militari nelle prime fasi dell'attacco, scatenando una furiosa reazione da parte di Teheran e dei suoi alleati regionali. Nei giorni successivi si sono susseguiti bombardamenti, attacchi di missili e droni e una rapida escalation di ostilità che coinvolge anche altri paesi del Golfo e gruppi armati filo-iraniani.

Can the President take us to war with Iran without Congress The War Powers Resolution matters.

Guerra in Iran, Renzi: Il governo Meloni è un governo di incapaciMatteo Renzi, intervenuto nella trasmissione diMartedì, ha commentato la guerra in Iran e la reazione dell’esecutivo italiano. la7.it

Iran, Sanchez: «La posizione della Spagna è semplice: no alla guerra»Il premier spagnolo risponde a Trump: «Inaccettabile che alcuni presidenti usino la guerra per coprire i propri fallimenti» ... ilsole24ore.com

Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, il referendum rischia di scomparire dai radar. A Palazzo Chigi la preoccupazione non è solo diplomatica, ma squisitamente politica x.com