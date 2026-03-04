Guerra in Iran | Gli Stati Uniti non hanno chiesto l' uso di basi in Italia

Dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele in Iran, si discute sulle possibili conseguenze per l’Italia. Le autorità italiane hanno chiarito che gli Stati Uniti non hanno richiesto l’utilizzo di basi italiane. La questione riguarda principalmente le implicazioni di una escalation militare nella regione e i possibili sviluppi che potrebbero interessare anche il territorio italiano.

A seguito degli attacchi degli Stati Uniti e di Israele in Iran ci si chiede quali potrebbero essere gli effetti sull'Italia. Oltre ai prezzi delle bollette (luce e gas) e della benzina che toccheranno ogni singolo cittadino, l'altro tema che tiene banco in questo momento è l'utilizzo delle basi militari in Italia come Aviano, sede del 31°Fighter Wing dell'Us Air Force. Fino ad ora “non c'è stata richiesta”, ha dichiarato il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica in occasione della presentazione della Relazione annuale dell'intelligence. Allo stesso tempo stanno però "valutando la richiesta di mezzi difensivi" da parte di Paesi dell'area del Golfo "e ciò avverrà nel rapporto tra governo e Parlamento". 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Iran, gli Stati Uniti pronti all'attacco? Basi, navi da guerra e caccia: ecco la forza militare Usa in Medio OrienteGli Stati Uniti sono pronti ad attaccare l'Iran? Tra movimenti di assetti militari, minacce nemmeno troppo velate di Trump, risposte di Teheran, la...

La Spagna ha negato agli Stati Uniti l’uso delle basi per l’Iran, Trump è neroLa Spagna ha negato agli Stati Uniti l’uso delle basi di Rota e Morón nell’offensiva contro l’Iran.

Iran, Mantovano: Stati Uniti non hanno chiesto l'uso di basi in Italia

Altri aggiornamenti su Gli Stati Uniti.

Temi più discussi: USA e Israele lanciano attacchi contro l’Iran; Iran, la guerra che non c’è (ancora) ma per cui gli Stati Uniti (e il resto del mondo) sembrano già pronti; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Guerra all’Iran: gli obiettivi di Stati Uniti e Israele e la marginalità dell’Europa.

Nato, intercettato missile diretto in Turchia. Hegseth: «Iran spacciato». Il generale Caine: «Entreremo in territorio iraniano»Undici persone uccise negli ultimi attacchi in Libano. Nella notte i bombardamenti hanno colpito la parte occidentale di Teheran, così come la città di Karaj. Sono stati segnalati attacchi anche nella ... editorialedomani.it

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Iran: pioggia di missili sugli Emirati Arabi UnitiUltime notizie, ultim'ora oggi: prosegue la guerra in Iran con i nuovi bombardamenti e i missili che hanno colpito gli Emirati Arabi Uniti ... ilsussidiario.net

Rispetto agli Stati Uniti e all'Europa, in Cina ci sono più aziende, più sperimentazioni, più servizi oltre ai taxi e molti più chilometri percorsi facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'interruzione degli scambi commerciali con la Spagna. Si tratta di una rappresaglia nei confronti del governo di Pedro Sánchez, che prima ha condannato l'attacco di Usa e Israele all'Iran e poi ha neg x.com