Guasto il semaforo tra via Libertà e piazza Castelnuovo | cavi tranciati durante lavori in zona

Da palermotoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un semaforo tra via Libertà e piazza Castelnuovo è rimasto fuori uso a causa di cavi tranciati durante lavori nell’area. Questa mattina il semaforo si trovava in modalità giallo intermittente, senza luci rosse o verdi, e segnalava un invito alla prudenza per veicoli e pedoni. La situazione ha reso difficile il traffico nella zona, con le luci spente e senza indicazioni chiare.

L'impianto funziona solo come giallo lampeggiante. L'Amg Energia: "Eseguito un intervento tampone che ha consentito l'attivazione in modalità 'lampeggiante statico'. Al via i i lavori per il ripristino nel più breve tempo possibile" Probabilmente è il semaforo più “famoso” della città e oggi si presentava in modalità giallo intermittente: nessun rosso, nessun verde e invito costante alla prudenza sia per le auto che per i pedoni. L'impianto che regola l'incrocio fra via Libertà e piazza Castelnuovo si è, infatti, guastato dopo che i cavi di alimentazione sono stati tranciati durante l'esecuzione di lavori nella zona. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Treni sabotati durante Milano-Cortina, "cavi tranciati": "Come il terrorismo degli anni '70"Circolazione ferroviaria sconvolta nella mattinata di sabato 7 febbraio dai cavi tranciati e deviati o incendiati sulla linea AV Bologna-Venezia,...

Leggi anche: Cavi tranciati,ipotesi sabotaggio treni

Tutti gli aggiornamenti su Guasto il semaforo tra via Libertà e....

Temi più discussi: APRILIA | Semafori guasti sulla Nettunense: arriva un nuovo sollecito di Andrea Ragusa al Comune; Pino Torinese. Guasto al semaforo di Castelvecchio (via San Felice); Marsala: riparato il semaforo di Contrada Bosco, ma il verde dura pochi secondi; Passaggio a livello alzato tra Pinerolo e Roletto: Non è un guasto.

FOTO. Interruzione elettrica, poi il guasto: semafori ko e incidente all’incrocioDopo lo stop programmato, un nuovo guasto lascia senza corrente la zona di Beata Giuliana e Redentore: impianti semaforici fuori uso, disagi a residenti e attività commerciali e un incidente, per fort ... varesenoi.it

Incrocio Formigina-Da Vinci, attenzione al semaforo guastoIl semaforo all’incrocio tra strada Formigina e via Leonardo da Vinci, a Modena, funziona solo a lampeggio a causa di un guasto che perdura dalla mattinata di ieri e che le due squadre di tecnici già ... ilrestodelcarlino.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.