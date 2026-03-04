Guasto il semaforo tra via Libertà e piazza Castelnuovo | cavi tranciati durante lavori in zona

Un semaforo tra via Libertà e piazza Castelnuovo è rimasto fuori uso a causa di cavi tranciati durante lavori nell’area. Questa mattina il semaforo si trovava in modalità giallo intermittente, senza luci rosse o verdi, e segnalava un invito alla prudenza per veicoli e pedoni. La situazione ha reso difficile il traffico nella zona, con le luci spente e senza indicazioni chiare.

L'impianto funziona solo come giallo lampeggiante. L'Amg Energia: "Eseguito un intervento tampone che ha consentito l'attivazione in modalità 'lampeggiante statico'. Al via i i lavori per il ripristino nel più breve tempo possibile" Probabilmente è il semaforo più “famoso” della città e oggi si presentava in modalità giallo intermittente: nessun rosso, nessun verde e invito costante alla prudenza sia per le auto che per i pedoni. L'impianto che regola l'incrocio fra via Libertà e piazza Castelnuovo si è, infatti, guastato dopo che i cavi di alimentazione sono stati tranciati durante l'esecuzione di lavori nella zona. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Treni sabotati durante Milano-Cortina, "cavi tranciati": "Come il terrorismo degli anni '70"Circolazione ferroviaria sconvolta nella mattinata di sabato 7 febbraio dai cavi tranciati e deviati o incendiati sulla linea AV Bologna-Venezia,... Leggi anche: Cavi tranciati,ipotesi sabotaggio treni Tutti gli aggiornamenti su Guasto il semaforo tra via Libertà e.... Temi più discussi: APRILIA | Semafori guasti sulla Nettunense: arriva un nuovo sollecito di Andrea Ragusa al Comune; Pino Torinese. Guasto al semaforo di Castelvecchio (via San Felice); Marsala: riparato il semaforo di Contrada Bosco, ma il verde dura pochi secondi; Passaggio a livello alzato tra Pinerolo e Roletto: Non è un guasto. FOTO. Interruzione elettrica, poi il guasto: semafori ko e incidente all’incrocioDopo lo stop programmato, un nuovo guasto lascia senza corrente la zona di Beata Giuliana e Redentore: impianti semaforici fuori uso, disagi a residenti e attività commerciali e un incidente, per fort ... varesenoi.it Incrocio Formigina-Da Vinci, attenzione al semaforo guastoIl semaforo all’incrocio tra strada Formigina e via Leonardo da Vinci, a Modena, funziona solo a lampeggio a causa di un guasto che perdura dalla mattinata di ieri e che le due squadre di tecnici già ... ilrestodelcarlino.it Per un guasto agli impianti di circolazione a NAVACCHIO, i treni sulla linea FIRENZE - PISA - LIVORNO potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Primi treni coinvolti: * TR 18296 (PISA-FIRENZE) partito con +23' * TR 18283 (FIRENZE-PISA) viaggia c x.com Missione Artemis, la Luna è più vicina: riparato guasto sul razzo SLS, ecco la finestra di lancio facebook