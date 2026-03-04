guardiola non vuole partecipare alla festa dei calci piazzati vuole farla fallire

Guardiola ha dichiarato di non voler partecipare alla cosiddetta “festa” dei calci piazzati e mira a farla fallire. La stampa inglese definisce questa questione come una vera e propria battaglia culturale, sottolineando come i calci piazzati stiano influenzando il calcio in modo significativo. La polemica riguarda il ruolo di questi tiri da fermo nel gioco e le strategie adottate dalle squadre.

Per la stampa inglese ormai quella sui calci piazzati che stanno rovinando il calcio è “una battaglia culturale”. E sui fronti opposti di questa battaglia ci sono due allenatori-simbolo: Pep Guardiola e Mikel Arteta. Guardiola questa moda tattica non la sopporta. L’Arsenal invece ci sta quasi vincendo una Premier. “Nessuno ha probabilmente fatto di più nei tempi moderni per cambiare il modo in cui si gioca e si vede il calcio in Inghilterra, dall’alto verso il basso, di Guardiola – scrive il Telegraph – che ha sfidato i luoghi comuni e ha dimostrato che esiste un modo diverso di vincere in Premier League. “Non sono un allenatore di contrasti, quindi non alleno i contrasti”, disse il catalano mesi dopo aver assunto la guida del City un decennio fa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Solo il 15,8% dei gol del City arriva da calcio piazzato. L'Arsenal è al 41%. In mezzo, scrive il Telegraph, c'è "una guerra culturale". Guardiola: "Mi diverte di più cercare le contromosse, invece di lamentarmi" facebook

