Guardate questa scimmia quanto ama i cristalli | ci racconta tantissimo sulla storia dell’umanità

Una scimmia osservata intenta a toccare alcuni cristalli suscita curiosità: questa scena rivela come, da centinaia di migliaia di anni, gli esseri umani preistorici raccogliessero cristalli senza scopo pratico, semplicemente per conservarli. In passato, i nostri antenati non li usavano come armi, utensili o decorazioni, ma li raccoglievano e custodivano. La scena evidenzia un comportamento che attraversa millenni di storia umana.

Da centinaia di migliaia di anni, i nostri antenati raccoglievano cristalli. Non per farne armi, né utensili, né ornamenti: li raccoglievano e basta. Cosa li spingesse a farlo è rimasto a lungo un enigma per l’archeologia. Oggi, però, un gruppo di ricercatori spagnoli ha trovato un indizio prezioso in un posto inaspettato: nella curiosità di alcuni scimpanzé. Lo studio, pubblicato su Frontiers in Psychology e firmato dal professor Juan Manuel García-Ruiz, cristallografo dell’Ikerbasque Research e del Donostia International Physics Center di San Sebastián, ha messo alla prova un gruppo di scimpanzé dell’associazione Rainfer, in Spagna. L’obiettivo era capire se questi primati, i nostri parenti geneticamente più prossimi, mostrassero una preferenza spontanea per i cristalli rispetto alle rocce comuni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

