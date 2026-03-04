Gruppo SGR e Dipartimento di Scienze Statistiche insieme per cinque anni di ricerca dati e nuove competenze al servizio del territorio

Firmata la partnership con Campus di Rimini che prevede progetti di ricerca, tirocini stage e tesi di laurea e iniziative di divulgazione Gruppo SGR e il Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" dell'Università di Bologna hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale. L'intesa pone le basi per un rapporto strutturato e continuativo tra uno dei principali operatori energetici del territorio e uno dei centri di eccellenza italiani nell'analisi e nella gestione dei dati. La collaborazione si articola su più fronti. Sul versante della ricerca, Gruppo SGR e il Dipartimento lavoreranno fianco a fianco su temi di interesse comune, con la possibilità di partecipare congiuntamente a bandi regionali, nazionali ed europei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Diocesi di Reggio Emilia: cinque nuovi diaconi e presbiteri, un futuro di fede e competenze al servizio della comunità.

Servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto impatto”: cinque denunce per truffaA Torre Santa Susanna i carabinieri hanno denunciato complessivamente quattro persone, a vario titolo indagate per molteplici episodi di truffa...

Una raccolta di contenuti su Dipartimento di Scienze.

Argomenti discussi: 25 anni di Nuove Idee Nuove Imprese: indagine dell’Alma Mater.

SGR e Università di Bologna insieme su ricerca e formazioneGruppo SGR e il Dipartimento di Scienze Statistiche Paolo Fortunati dell'Università di Bologna hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale. chiamamicitta.it

Accordo tra energia e università: Gruppo SGR e Università di Bologna insieme per 5 anniOpportunità per studenti con tirocini, tesi e percorsi di alta formazione applicata ... altarimini.it