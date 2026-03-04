Greta De Rosa, interprete di Annarella in Mare Fuori 6, ha rilasciato un’intervista in cui racconta la sua esperienza sul set a soli 14 anni e il processo di crescita personale legato al ruolo. Tra fragilità e determinazione, l’attrice parla di come il personaggio le abbia permesso di esplorare aspetti di sé stessa e di lavorare sulla propria identità. La giovane attrice sta costruendo il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Ci sono incontri che somigliano a uno specchio. Non riflettono solo un volto, ma una fase della vita, un equilibrio che si sta ancora formando. Per Greta De Rosa, Annarella, il personaggio che interpreta nella serie Mari Fuori 6 (disponibile su RaiPlay e prossimamente su Rai 2) è stata questo: non solo un personaggio da interpretare, ma una presenza con cui misurarsi, una coetanea immaginaria capace di portarla in territori emotivi nuovi. Hanno la stessa età, ma non la stessa storia. Greta cresce in una famiglia che la sostiene, la incoraggia, la accompagna. Annarella, invece, si muove dentro un vuoto affettivo che la spinge a cercare altrove appartenenza e protezione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Greta De Rosa, intervista alla Annarella di Mare Fuori 6: “Sto costruendo chi voglio diventare”

