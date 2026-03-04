Grave accoltellamento a Torre di Santa Maria ferito un giovane

Questa mattina alle 9.15, a Torre di Santa Maria, nella contrada Zarri, si è verificato un grave episodio di accoltellamento che ha coinvolto un giovane. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, che hanno portato il ferito in ospedale. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo mentre gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Il fatto in Valmalenco nella contrada Zarri poco dopo le 9. Indagano i carabinieri del comando di Sondrio Grave episodio questa mattina, attorno alle 9.15, a Torre di Santa Maria, all'interno della contrada Zarri. Un giovane di 25 anni è rimasto ferito in un accoltellamento avvenuto lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri; la missione risulta ancora in corso. L'allarme in Valmalenco è scattato in codice di massima urgenza per un evento violento con arma bianca. Attivata la Croce Rossa di Sondrio con un'ambulanza, insieme all'automedica. Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Sondrio, coordinati dal maggiore Marco Issenmann, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a chiarire le responsabilità.