Grande Fratello Vip nel cast anche ex volti dei programmi di Maria De Filippi

Nel cast del Grande Fratello Vip ci saranno anche ex concorrenti di programmi condotti da Maria De Filippi. La lista dei partecipanti include persone che hanno già avuto esperienza in trasmissioni di successo. La produzione ha confermato la presenza di alcuni volti noti, ma non sono stati ancora svelati tutti i nomi. La partenza del reality show è prevista a breve, con l’inizio delle nuove puntate.

In queste ore è stato rivelato il presunto cast del Grande Fratello Vip. A varcare la famosa e iconica porta rossa dovrebbero essere anche alcuni ex volti provenienti dai programmi di Maria De Filippi. Mancano pochi giorni alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che promette grandi colpi di scena. A tornare alla conduzione del reality show, dopi alcuni anni di assenza, sarà Ilary Blasi, pronta a rimettersi in gioco con questa esperienza. Ad affiancare la presentatrice nel ruolo di opinioniste ci saranno due nomi d'eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel mentre è stato confermato che il programma durerà sei settimane e in molti si chiedono già chi sarà a varcare la porta rossa.