Graduatorie GPS 2026 28 aperte | Docentiit ti guida punteggio provincia domanda

Le graduatorie GPS 202628 sono state aperte ufficialmente: le domande possono essere presentate a partire dal 23 febbraio 2026 alle ore 12.00. La procedura riguarda l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze, che resteranno valide fino al 2028. La piattaforma Docenti.it fornisce assistenza su punteggi, province e modalità di presentazione delle domande.
Si parte con l'aggiornamento GPS dal 23 febbraio 2026 alle ore 12:00. Si apre la finestra per presentare l'istanza di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), valide per il biennio 202628. La domanda si chiude il 16 marzo 2026 alle ore 23:59.
