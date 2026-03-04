GPS 2026 | Già 85 FAQ e forse non sono sufficienti Attenzione a riserve punteggi classi accorpate e sanzioni Il punto di Attilio Varengo

Durante una diretta il 3 marzo dedicata all’aggiornamento delle GPS 202628, Attilio Varengo della CISL Scuola ha commentato la situazione, sottolineando che sono state pubblicate già 85 FAQ e che potrebbero non essere sufficienti. Ha evidenziato il rischio di riserve, criticità legate ai punteggi, alle classi accorpate e alle sanzioni, senza entrare in dettagli specifici.

Durante la diretta di ieri 3 marzo dedicata all'aggiornamento delle GPS 202628 è intervenuto Attilio Varengo della CISL Scuola, che ha offerto una lettura più ampia della situazione, tra chiarimenti, criticità e tempistiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026: quanto vale e come si inserisce servizio per classi di concorso accorpate. FAQ del Ministero e guida alla compilazioneGPS 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha inserito nell'apposita sezione le FAQ che guidano la procedura relativa alla compilazione...

GPS 2026-2028: cosa cambia nei punteggi, nelle riserve e cosa nell’algoritmo per le supplenze. Il punto di Sonia CannasTra i primi aspetti affrontati vi sono i titoli culturali, con particolare riferimento alle certificazioni informatiche.

Tutti gli aggiornamenti su Attilio Varengo

GPS 2026, domanda al via, cosa c’è da sapere – RIVEDI la DIRETTA con Varengo (Cisl Scuola)L’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. La finestra temporale per presentare la domanda è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.LEGGI E SCARICA L’ORDINANZA GPSAl ... tecnicadellascuola.it

GPS 2026, via alla domanda, tutti gli appuntamenti della settimana, DIRETTE e TUTORIALL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da oggi sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.LEGGI E SCARICA ... tecnicadellascuola.it