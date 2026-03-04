govee luci da vialetto esterne economiche e compatibili con matter

Le nuove luci da vialetto esterne di Govee, chiamate outdoor pathway lights 2 lite, sono dispositivi compatibili con Matter e si propongono come un'opzione economica per l'illuminazione esterna. Questi apparecchi sono progettati per adattarsi facilmente a diversi ambienti, offrendo una soluzione di illuminazione che unisce funzionalità e design senza richiedere investimenti elevati.

le nuove outdoor pathway lights 2 lite di govee offrono una soluzione di illuminazione esterna che combina praticità e stile. queste luci integrano led rgbw per emissioni bianche e colorate, consentono il controllo indipendente di ogni corpo e si collegano ai sistemi di smart home per valorizzare gli spazi all’aperto. Ogni unità emette 190 lumen di potenza luminosa. un fascio curvo diffonde la luce lungo entrambi i lati del sentiero. Disposte in sequenza, le luci disegnano una scia luminosa a forma di S sul terreno. Il sistema di gestione colori LuminBlend+ con chip 16-bit assicura tonalità precise e transizioni molto fluide. Dall’app Govee Home è possibile selezionare oltre 60 scene preimpostate per utilizzi quotidiani, festività, feste e atmosfere varie. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

