A inizio marzo, Google Home introduce aggiornamenti importanti che riguardano le automazioni, con un focus particolare sull’integrazione delle serrature Yale di Nest. La piattaforma amplia le possibilità di controllo e sicurezza, permettendo agli utenti di gestire le serrature in modo più semplice e versatile. Inoltre, vengono aggiunte nuove funzioni all’interno di Gemini for Home, migliorando le opzioni di automazione domestica.

l’inizio marzo segna una serie di novità significative per Google Home, concentrandosi su nuove possibilità di automazione, condizioni di sicurezza rafforzate e sull’espansione di Gemini for Home. l’obiettivo principale è offrire un’esperienza domestica più efficiente, personalizzata e affidabile, mantenendo un approccio calmo e imparziale nell’illustrazione delle modifiche. sono stati introdotti nuovi starter di automazione e condizioni mirate per azioni automatiche, pensate per semplificare scenari pratici come la gestione della sicurezza e il consumo energetico. le impostazioni ampliamo la possibilità di creare routine più ricche e granulari, consentendo risposte più dinamiche agli eventi domestici. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google home automazioni espande il supporto alle serrature yale di nest

Google home aggiornamento che semplifica automazioni e routineaggiornamento significativo dell’app Google Home mira a rendere più semplice la gestione delle automazioni e delle routine, offrendo strumenti più...

Pixel 10 pro fold offerte sconto fino a 600 dollari, tab s10 fe+ sconto 150 dollari, yale nest google smart lock sconto 136 dollari, acer chromebook sconto 220 dollari e altriin questa selezione di offerte tecnologiche si raccolgono promozioni significative su dispositivi google, samsung, yale e accessori vari.

Tutti gli aggiornamenti su Google home.

Google Home si aggiorna mentre Gemini for Home diventa più preciso e affidabileScopriamo insieme le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento dell'app Google Home e i miglioramenti per Gemini for Home ... tuttoandroid.net

Google Home cambia: finalmente non si spegnerà più tutta la casa per sbaglioGoogle migliora Gemini per Home e Google Home: comandi vocali più precisi, automazioni nuove, integrazione con Nest, Wi-Fi e videocamere. smartworld.it