google e back market collaborano per dare nuova vita al tuo vecchio laptop

Google e Back Market hanno annunciato una partnership per estendere la funzionalità di vecchi laptop attraverso l'installazione di Chrome OS Flex. La collaborazione mira a offrire una soluzione per riutilizzare dispositivi ormai obsoleti, dando loro una seconda vita. Questa iniziativa coinvolge l'installazione di Chrome OS Flex sui computer più anziani, senza specificare ulteriori dettagli tecnici o commerciali.

Questo testo sintetizza una collaborazione tra Google e Back Market orientata a prolungare la vita utile di dispositivi datati tramite Chrome OS Flex. Il progetto pilota distribuisce chiavette USB contenenti l’installer di Chrome OS Flex a scuole, piccole imprese e altri utenti in cerca di soluzioni informatiche affidabili ed economiche, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’elettronica. Viene spiegato come funziona la soluzione, quali sono i destinatari e quali benefici emergono dall’iniziativa. chrome os flex: una soluzione per rinnovare vecchi dispositivi. Chrome OS Flex consente di convertire hardware PC o Mac datato in dispositivi dotati di un sistema operativo moderno, offrendo un’esperienza simile a quella dei Chromebooks. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

