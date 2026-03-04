google chrome aggiornamenti accelerati per rafforzare la sicurezza del browser

Google ha annunciato un cambiamento nel calendario di rilascio di Chrome, con l’obiettivo di rendere più rapidi gli aggiornamenti del browser e migliorare la sicurezza. La modifica riguarda la frequenza con cui vengono distribuiti gli aggiornamenti, che ora avvengono in modo più tempestivo rispetto al passato. La decisione coinvolge il team di sviluppo e l’intero processo di distribuzione del software.

google annuncia un calendario di rilascio accelerato per chrome. la casa produttrice ha confermato una transizione verso un ciclo di sviluppo più rapido. finora si seguiva un modello a sei settimane per le milestone, e nel 2021 è stato introdotto un ritmo di quattro settimane. ora si adotta un approccio ancora più serrato, progettato per fronteggiare le vulnerabilità e le richieste di sicurezza del web moderno, offrendo tempi di aggiornamento più brevi.

