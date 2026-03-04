Goggia sottovalutata Franzoni non è Odermatt nel gigante

Federica Brignone ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni di sci, scegliendo di smettere quasi alla soglia dei 35 anni. La decisione arriva mentre Mikaela Shiffrin continua a dominare nel gigante, e Lara Gut-Behrami si prepara per la prossima stagione. Nel frattempo, la gara di gigante si confronta con le performance di Goggia, considerata sottovalutata, e di Franzoni, che non raggiunge i livelli di Odermatt.

La scelta di fermarsi alle soglia dei 35 anni rappresenta un gesto di grande maturità e consapevolezza da parte di Federica Brignone, una delle più grandi campionesse dello sci alpino degli ultimi anni. Questa decisione non solo segna un momento di svolta personale, ma consente anche di preservare il suo benessere fisico e mentale, evitando di rischiare ulteriori infortuni. La diramazione in prestazioni da parte sua si è fatta sempre più evidente negli ultimi anni, culminando con occasioni che hanno messo a dura prova la sua tenuta. In particolare, la discesa a Soldeu ha mostrato come le condizioni di salute avessero ormai preso il sopravvento sulla voglia di competere a ogni costo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

‘La scodata’ di De Chiesa: “Non è stato dato a Goggia il giusto valore. Franzoni non va paragonato a Odermatt per il gigante”Ha fatto benissimo per se stessa e mi ha fatto un grandissimo regalo: non guarderò più queste ultime gare col patema d’animo.

Simoncelli: "È un gigante per Odermatt. Vinatzer-Franzoni possono stupire, vi spiego perché"Davide Simoncelli risponde mentre è in giro per Cortina d'Ampezzo, che è il suo quartier generale durante i Giochi.

