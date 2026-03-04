Gloria - Il ritorno ha perso il graffio della prima stagione Ed è un peccato

Il secondo episodio della fiction con Sabrina Ferilli nel ruolo di una diva decaduta non mantiene l'intensità della prima stagione. La trama si sviluppa con alcuni momenti di tensione, ma la narrazione risulta meno incisiva rispetto all'inizio. Le aspettative dei fan sembrano non essere state completamente soddisfatte, lasciando un senso di delusione. La serie continua ad andare in onda, ma con un ritmo meno coinvolgente.

Spostando l'attenzione dalla cornice sociale alla persona e rinunciando a tutta una serie di velenosità nei confronti dello showbiz italiano - non per ultima, la convinzione che fare fiction televisive sia un clamoroso e imperdonabile passo indietro rispetto al cinema d'autore -, Gloria si è arenata su sé stessa perché non ha potuto più contare sul brio, la complessità e l'ironia della prima stagione, forse complice il cambio di regia e l'assenza nel cast del personaggio di Massimo Ghini che dava quel quid in più incarnando tutto il disprezzo, la sfacciataggine e la spregiudicatezza di un circolino che, appena le cose vanno male, molla i suoi pupilli al proprio destino trovando un nuovo cavallo su cui scommettere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

