Gli ultimi mesi 3 mesi all’Inter | raggiunge Taremi all’Olympiacos

I prossimi tre mesi saranno molto probabilmente anche gli ultimi con la maglia dell’Inter. Il suo futuro potrebbe essere in Grecia, proprio all’Olympiacos dove l’estate scorsa è approdato Mehdi Taremi, suo compagno per una stagione in nerazzurro. Parliamo di Stefan de Vrij, uno dei cinque ‘senatori’ dell’Inter in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il rinnovo non è impossibile, d’altronde anche quest’anno ha confermato di essere un calciatore ancora affidabile, ma allo stato attuale l’olandese (13 presenze quest’anno) è più fuori che dentro i piani futuri di Chivu e soci. Secondo il greco ‘Sport24’, l’Olympiacos sta valutando la possibilità di presentargli una proposta contrattuale (un biennale?). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Dumfries Inter, ultimi mesi insieme? Ecco dove vorrebbe giocare l’olandesedi Redazione Inter News 24Dumfries Inter, c’è aria di separazione al termine della stagione in corso.

Zuzzurro, Gaspare ricorda gli ultimi mesi: “Ha combattuto fino alla fine”(Adnkronos) – "Io gli dicevo sempre 'da soli valiamo mezzo, insieme valiamo per tre'".

L'ex Inter #Pirola: "L'Olympiacos è un grande club, non ho tutta questa fretta di tornare in Italia" x.com

