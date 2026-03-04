Una barca proveniente dalla Florida è stata attaccata a Cuba, con diverse persone a bordo colpite da spari. L’incidente ha provocato vittime, ma i dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di chiarimento. Le autorità cubane hanno confermato l’attacco, senza fornire ulteriori informazioni sulle modalità o sui responsabili. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di vari organismi.

“La dittatura di #Cuba ha appena attaccato una barca proveniente dalla Florida e ucciso le persone a bordo. Questo regime deve essere relegato nel dimenticatoio della storia!”. Così ha scritto su X Carlos Gimenez, membro della Camera della Florida, riferendosi a quanto accaduto a largo delle coste di Cuba il 25 febbraio. Un motoscafo proveniente dalla Florida con a bordo dieci persone armate è stato approcciato, a un miglio nautico a nord-est dal canale El Pino, dalla guardia costiera cubana. Alla richiesta di identificarsi, gli americani avrebbero aperto il fuoco sul personale cubano, che ha risposto. L’esito dello scontro ha visto il ferimento del comandante della guardia costiera e la morte di quattro americani, mentre gli altri sono stati arrestati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli spari sulla barca a Cuba preludio del regime change?

