In questi giorni, alcuni individui stanno approfittando della situazione nel Golfo per trarne profitto. Nonostante le difficoltà, ci sono persone che cercano di ottenere guadagni rapidi approfittando delle circostanze. Questi soggetti sono riusciti a sfruttare il momento di crisi per accumulare denaro senza preoccuparsi delle conseguenze. La loro attività si svolge in un contesto di instabilità e incertezza.

Neppure circostanze come quella che stiamo vivendo in questi giorni hanno impedito che qualcuno sfruttasse l'occasione per intascare facilmente denaro. Sono infatti già arrivate segnalazioni di voli aerei a prezzi esorbitanti. La chiusura degli scali strategici in Medio Oriente ha infatti mandato in tilt le rotte tra Asia ed Europa, e le poche rimaste vengono vendute a costi proibitivi che in pochi possono permettersi. È in atto una vera e propria speculazione, e si parla addirittura di vendita di biglietti su canali non ufficiali. Proprio per questo motivo il governo italiano si è già mosso per fare luce sulla situazione. Carabinieri e uomini della Guardia di Finanza sono già al lavoro per monitorare la situazione e tutelare i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli sciacalli della guerra speculano su chi vuol lasciare il Golfo

