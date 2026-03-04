Gli scatti di Ulderica Da Pozzo per raccontare il tempo vuoto nel carcere di via Spalato

Ulderica Da Pozzo ha realizzato una serie di fotografie all’interno del carcere di via Spalato, concentrandosi sul tema del tempo vuoto. Le sue immagini catturano gli spazi carcerari e i loro dettagli, offrendo un racconto visivo di ambienti spesso invisibili. Il progetto si focalizza sulla relazione tra gli ambienti e la percezione della dignità delle persone che vi sono rinchiuse.

Esiste un legame profondo tra la dignità della persona e lo spazio che la circonda, un confine sottile che il progetto fotografico di Ulderica Da Pozzo esplora all'interno della Casa Circondariale di via Spalato. Un confine che si può ripercorrere ora negli scatti della fotografa carnica nella mostra "I giorni strappati", esposizione che aprirà i battenti nelle sale del Castello di Udine venerdì 6 marzo alle ore 18 e sarà aperta al pubblico dal 7 marzo al 31 maggio negli orari di apertura delle sedi museali. L'iniziativa nasce da una scommessa civile e umana avviata nel 2021, quando l'impegno del Garante delle persone private della libertà del Comune di Udine si è posto l'obiettivo di cambiare radicalmente il volto della struttura.