Gli influencer affermano che Dubai sia un luogo sicuro, ma recenti attacchi dell’Iran contro edifici nella città hanno generato preoccupazioni tra abitanti e visitatori. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni e al panico tra le persone presenti. Le autorità locali stanno valutando le conseguenze di questi eventi e le misure di sicurezza adottate.

Gli attacchi dell’ Iran a diversi edifici di Dubai hanno provocato un comprensibile panico generale. Negli ultimi giorni sono stati colpiti il grattacielo Burj Al Arab, l’hotel a cinque stelle Fairmont The Palm e i due aeroporti principali della città, nei quali sono rimasti bloccati moltissimi viaggiatori di diverse nazionalità. La pericolosità della situazione, tuttavia, non sembra scalfire gli influencer, che sempre decantano sui social la sicurezza del cuore degli Emirati Arabi Uniti. In queste ore, Instagram e TikTok pullulano di video in cui creator, imprenditori, modelle e “crypto-bros” minimizzano i rischi. Qualcuno, c’è da dirlo, si sta effettivamente mostrando preoccupato, e sostiene che la retorica del benessere e dell’inattaccabilità della metropoli sia stata confutata dai fatti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli influencer continuano a sostenere che Dubai sia un posto sicuro: incoscienza o marketing?

A difendere Dubai ci sono anche gli influencerMentre l'antiaerea si occupa dei missili iraniani, imprenditori e creator che vivono in città stanno aiutando a contenere i danni di immagine Gli...

Pallavolisti nell’inferno di Dubai: "Gli scoppi sembravano vicini. Tanta paura, ma siamo al sicuro"Uno scenario difficile da immaginare per uno sportivo professionista abituato a muoversi ‘al sicuro’, figuriamoci da vivere in prima persona.

Tutto quello che riguarda Gli influencer continuano a sostenere....

Temi più discussi: Influencer romana a Dubai: Ho appena sentito una bomba. Ma registra il video dalla terrazza; Da Big Mama a Mancini, gli italiani rimasti bloccati negli Emirati; Dubai, la crisi in Iran fa tremare il lusso e il feed degli influencer: lo skyline che luccica non è più così distante dal caos. L'analisi; Influencer, turisti e cioccolatai: chi è e chi non è nell’Emirato da cinepanettone.

A difendere Dubai ci sono anche gli influencerMentre l'antiaerea si occupa dei missili iraniani, imprenditori e creator che vivono in città stanno aiutando a contenere i danni di immagine ... ilpost.it

Grossi guai a Dubai. Vita da influencer, tra routine di bellezza e droni iranianiMigliaia di stranieri hanno scelto la tranquillità delle petromonarchie, EAU soprattutto, per lavorare come influencer. Coccolati dallo sfarzo ... huffingtonpost.it

"Noi siamo ancora qui", il nuovo messaggio di BigMama bloccata a Dubai x.com

Crosetto a Dubai: “Caso tragicomico di dilettantismo e di bugie. Non abbiamo mai contato così poco” @la7_ottoemezzo facebook