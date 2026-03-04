Gli Autogrill stanno cambiando volto grazie all’introduzione di opere di arte urbana, trasformandosi in spazi espositivi temporanei lungo le autostrade. In alcune aree di sosta, i visitatori possono ora ammirare murali che rappresentano la storia e le caratteristiche del territorio circostante. Questa novità porta l’arte direttamente sulle strade, offrendo ai viaggiatori un’esperienza diversa durante le soste.

Immaginate di fermarvi in un'area di sosta autostradale e, invece di trovarvi di fronte al solito scenario, scoprire un grande murale che racconta la storia del territorio che state attraversando. Aironi in volo sulla Toscana, geometrie cinetiche che evocano il viaggio tra Mantova e il Brennero, colori vibranti che trasformano una breve pausa in un momento di bellezza autentica. Non è un sogno né l'esperienza di qualche metropoli d'avanguardia: è Urban Art on the Road, il progetto con cui Autogrill — leader mondiale nella ristorazione per chi viaggia e parte del gruppo Avolta — sta ridisegnando il modo in cui milioni di italiani vivono le loro soste in autostrada. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli Autogrill si trasformano in musei: l'Arte Urbana arriva in autostrada

