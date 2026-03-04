Gli attivisti iraniani smascherano le piazze di sinistra | Cosa c’entrate voi? Da chi ci stareste difendendo?

Gli attivisti iraniani hanno rivolto un duro rimprovero ai gruppi di sinistra, chiedendo loro con tono diretto: «Cosa c’entrate voi? Da chi ci stareste difendendo?». La frase è stata pronunciata durante un confronto pubblico, evidenziando la tensione tra le parti e il loro divergenze sui temi di rappresentanza e solidarietà. Il discorso ha attirato l’attenzione di chi assisteva alla scena.

«Cosa c'entrate voi sinistri? Da chi ci stareste difendendo?». Non è una domanda. È un rimprovero. Diretto. Secco. Quasi incredulo. A pronunciarlo sono attivisti iraniani davanti al consolato americano di Milano, ieri. Di fronte a loro c'è il presidio organizzato da Cgil, Anpi e Arci. Ufficialmente contro la guerra. Nella pratica contro governo, Stati Uniti e Israele. Gli iraniani li guardano e non capiscono. O forse capiscono troppo bene. «Americani e israeliani ci aiutano, dopo che 40mila persone sono morte nel nostro Paese. Noi abbiamo bisogno di questo aiuto». Parole che nelle piazze dell'attivismo occidentale suonano quasi scandalose. La risposta infatti arriva immediata: «Sioniste, fasciste.