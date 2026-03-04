gli assessori nel mirino dei consiglieri cacciatori

Gli assessori sono nel mirino dei consiglieri, che hanno organizzato un vero e proprio appostamento. La scena si svolge in modo semplice, considerando anche l’esperienza dei consiglieri, alcuni dei quali sono cacciatori e conoscono bene le tecniche di sorveglianza. Tra loro c’è anche un consigliere regionale che si trova in questa situazione, pronto a monitorare le mosse degli assessori.

Un appostamento in piena regola. Di quelli facili a dire il vero, soprattutto se si è abituati agli appostamenti perché si è cacciatori oltre che consiglieri regionali, proprio come nel caso di Carlo Bravo. Ieri, appena Gianluca Comazzi (in foto), assessore regionale al Territorio, ha finito l’intervento in Consiglio regionale in risposta a Michele Schiavi e alla sua interrogazione, Bravo, eletto con Fratelli d’Italia e cacciatore, ha lasciato il suo scranno, si è diretto verso le porte dell’Aula e qui ha atteso Comazzi fermandolo prima che uscisse. Atteso al varco, l’assessore. Bravo ha quindi espresso a Comazzi il proprio disappunto per quanto aveva appena udito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

