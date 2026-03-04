Gli affari sono affari sempre e comunque | l’attualità ne sta dando conferma

La crisi a Teheran si sta intensificando, con una crescente escalation che mostra pochi segni di fermarsi. La situazione rimane tesa e difficile da contenere, mentre le autorità affrontano le proteste in corso. La condizione attuale riflette un quadro di instabilità che si protrae da tempo, senza indicazioni di un rapido miglioramento. La dinamica delle proteste continua a coinvolgere un numero consistente di persone.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Meloni a Nola per l’addio a Domenico. L’appello del vescovo: No al giustizialismo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. A voler essere più realisti del re, la tempesta scatenatasi a Teheran sta acquisendo sempre maggiore forza, quindi non accenna a attenuarsi a breve, come qualcuno diceva che sarebbe succeso. Nonostante da più parti continuino a perveninire assicurazioni che quella guerra – è bene definirla con il termine adatto – sarà di breve durata, i fatti e le previsioni popolano di seri dubbi la mente di buona parte dell’ Umanità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gli affari sono affari, anche se la politica di frequente prova a metter naso tra essiArrivando al dunque, solo un particolare di tutto ciò che su questo mondo è stato allontanato dalla retta via, alla fine può essere considerato come...

Netflix sta sempre più scomoda tre le tante ingerenze trumpiane nei suoi affariDa quando si è scatenata la lotta per la Warner, il presidente ha più volte cercato di indirizzare gli eventi.

He ruined her for another love. Reborn, she slaps him and sends him to hell!

Una raccolta di contenuti su affari sono.

Temi più discussi: Consiglio Giustizia e affari interni; Sono affari ma non può mancare il rispetto; La chiusura di una libreria è una ferita aperta, ma l’importante è fondarne di nuove; Il cambio di regime è l'obiettivo dichiarato. Ma sullo sfondo ci sono affari e interessi.

La forza e gli affari non sono sufficienti: l'America è più solaQualcuno dirà che Trump ha messo l'Europa e gli altri partner Nato di fronte alle loro responsabilità, obbligandoli a rendersi autonomi sul piano della difesa e della sicurezza ... msn.com

Cicalone, lo youtuber anti-borseggiatori ci sa fare anche con gli affari: utile e ricavi boom per la sua SrlSono partiti col botto gli affari di Simone Ruzzi, in arte Cicalone, l’ex manager di Mondadori Retail che è diventato una star di YouToube andando a caccia di filmati sui borseggiatori romani ... affaritaliani.it

Sky tg24. . Con la morte di Alì Khamenei si apre in Iran la lotta alla successione per il ruolo di Guida Suprema. Al momento gli affari correnti sono stati presi in carico da un consiglio di transizione, come prevede la costituzione iraniana ma a breve l'Assemblea facebook