Giusy Buscemi torna nei panni di Vanina Guarrasi nella seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania: ecco la nostra video intervista alla protagonista deltra nuovi casi, passato che ritorna e vita privata complicata. La vicequestore Vanina Guarrasi torna al centro delle indagini nella seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, la serie televisiva Mediaset che riporta sullo schermo le investigazioni della Mobile etnea. In occasione del lancio dei nuovi episodi, vi presentiamo la nostra video intervista a Giusy Buscemi, protagonista della fiction nei panni della determinata investigatrice. Nel corso dell’intervista, l’attrice racconta l’evoluzione del personaggio di Vanina Guarrasi, alle prese con nuovi casi da risolvere ma anche con i fantasmi del proprio passato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Giusy Buscemi, Vanina 2 video intervista: «Quest’anno è stato più bello, spero Vanina diventi come Montalbano»

“Vanina 2”, intervista esclusiva a Giusy Buscemi: “Vanina si troverà divisa tra Paolo e Manfredi. Se non ci fosse stata Miss Italia non sarei qui oggi. Ballando con le Stelle? Non escludo mai nulla”La fiction “Vanina – Un vicequestore a Catania” torna su Canale 5 dal 4 marzo, con Giusy Buscemi protagonista nei panni del vicequestore catanese.

Giusy Buscemi in Vanina 2, trama, cast e quante puntate sonoLe storie dei polizieschi italiani funzionano quando riescono a mescolare indagini e vita privata, tensione e sentimenti.

Tutto quello che riguarda Giusy Buscemi.

Temi più discussi: Vanina 2, quando inizia la nuova stagione della serie con Giusy Buscemi; Parte la seconda stagione di Vanina, con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi; Catania e l'Etna protagoniste di 'Vanina 2', con Giusy Buscemi vicequestore; Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, torniamo con Vanina 2 e Catania protagonista.

Vanina 2, Giusy Buscemi: È a un bivio, ha paura di scegliere tra Paolo e ManfrediGiusy Buscemi racconta la seconda stagione di Vanina: tra lavoro, vita privata e il bivio sentimentale della vicequestore di Catania tra Paolo e Manfredi. movieplayer.it

Vanina – Un vicequestore a Catania 2: trama, cast e puntate della serie con Giusy BuscemiAl via stasera su Canale5, Vanina – Un vicequestore a Catania 2. La seconda stagione della serie con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi è composta da quattro puntate in onda ogni mercoledì alle ore ... fanpage.it

La febbre del mercoledì sera. Oggi in prima serata su Canale 5 torna "Vanina", la serie tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, interpretata da Giusy Buscemi e prodotta da Palomar. I libri di Cassar Scalia invece li trovate sempre disponibili su tutti gli scaffa facebook

Questa sera in prima serata su Canale 5 torna la serie tv "Vanina". Ospiti in studio a #Mattino5 Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi @fictionmediaset x.com