Giustizia Consiglio notarile di Roma | confronto su tutela fragilità

Il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Roma e Velletri ha organizzato un confronto sulla tutela delle persone fragili. L'evento si è svolto il 4 marzo e ha visto la partecipazione di professionisti del settore, che hanno discusso delle procedure e delle normative vigenti. L’obiettivo è stato condividere pratiche e approfondire le modalità di intervento più efficaci per la tutela di soggetti vulnerabili.

Roma, 4 mar. (AdnkronosLabitalia) - Il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia prosegue il proprio cammino a favore della legalità, della tutela delle persone fragili e della promozione del confronto pubblico sui temi della giustizia, attraverso una serie di iniziative che testimoniano il ruolo sociale della funzione notarile. Nelle scorse settimane, presso la sede romana di via Flaminia, è stato accolto l'albero dedicato alla memoria del giudice Giovanni Falcone, donato nell'ambito del progetto nazionale 'Un albero per il futuro', promosso dal Rotary e dal Comando unità forestali dell'Arma dei Carabinieri.